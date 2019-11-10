Происшествия
РЕН ТВКамера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет. Предположительно, на видео запечатлен преподаватель СПбГУ и доцент исторических наук Олег Соколов, заметающий следы после жестокого убийства аспирантки и возлюбленной, пишет 78.ru.
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Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Собеседник 08:16
Здоровье
Число врачей «Скорой помощи» в Челябинской области сократили в 2 раза
Об отрицательной динамике в 2018 году (уменьшении числа врачей) сообщили 55 российских регионов.
АиФ Челябинск 08 ноября в 08:13
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Коммерсантъ 17:25
Политика
Моралес заявил, что его пытается арестовать полиция
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:24
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 20:50
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр 11:11
Политика
Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией
Полиция должна решительно бороться с коррупцией, заявил в воскресенье, 10 ноября, президент России Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 10:28
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Политика
Путин разгромил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент Российской Федерации Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, значительно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Российский Диалог со ссылкой на результаты совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели".
Российский Диалог 10:37
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
Украинские националисты обстреляли под Петровским автомобиль ВСУ
Националисты из экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли автомобиль «Урал» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следовал с участка отвода сил «Петровское — Богдановка», об этом 10 ноября сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
REGNUM 14:05
Футбол
Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Авто
В России хотят увеличить транспортный налог
Ранее издание CAR.RU сообщало о том, что размер транспортного налога в 2020 году значительно вырастет.
Car.ru 00:37
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
Криштиану Роналду обиделся на Сарри
Как и в недавнем матче с "Локомотивом" в Лиге чемпионов, тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри решил заменить Роналду.
Вести.Ru 21:39
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн
Pravda.Ru 08 ноября в 11:45
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform 14:12
Футбол
«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду
"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Спорт-Экспресс 18:02
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан 22:56