Общество

РидусРидусКамера засняла на матче фаната-изменщика

Молодой человек и девушка сделали вид, что не знакомы, после того, как оператор снял их целующимися на футбольном матче в Эквадоре. Заметив, что их снимают, мужчина сразу убрал руку с плеча своей спутницы и отстранился от нее.
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