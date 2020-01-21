Общество
РидусКамера засняла на матче фаната-изменщика
Молодой человек и девушка сделали вид, что не знакомы, после того, как оператор снял их целующимися на футбольном матче в Эквадоре. Заметив, что их снимают, мужчина сразу убрал руку с плеча своей спутницы и отстранился от нее.
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Пойман на измене? Реакция целовавшихся на матче удивила соцсети — видео
Sputnik Кыргызстанвчера в 22:20
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Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже
Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Куратор цен на бензин при Медведеве покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак покинет правительство.
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Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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В Сбербанке рассказали о мощнейшей в истории DDOS-атаке
Сбербанк в начале 2020 года пережил самую мощную DDOS-атаку за всю историю кредитной организации.
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Глава Huawei: операционная система HarmonyOS готова и будет использоваться в смартфонах
Глава и основатель Huawei Рен Женфей (Ren Zhengfei) впервые за пять лет прилетел в Давос на Всемирный экономический форум.
Экономика
«Ростелеком» приобретет долю в подразделении ФРИИ за 2 млрд рублей
«Ростелеком» через дочерние компании станет владельцем 31,03% инвестиционного подразделения Фонда развития интернет-инициатив – «ФРИИ инвеста».
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«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
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Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ
Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Футбол
Семак выступил против перехода Кокорина в «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался против перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
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Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Кардиолог рассказал, в чем опасность образования тромбов и как можно выяснить есть ли у человека данная проблема.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Происшествия
В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС
В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
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Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы
Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
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Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Армия и оружие
Новые танковые снаряды «Лекало» получат российские войска
Новейшие бронебойные подкалиберные боеприпасы 3БМ44 «Лекало», поступающие в танковые войска России, заменят разработанные в советское время снаряды 3БМ42 «Манго».
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Мединский: постоянный Музей Рерихов будет создан в центре Москвы
Музей, посвященный творчеству семейства Рерихов, работающий на постоянной основе, будет создан в центре Москвы.
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Приморский политолог оценил шансы Трутнева остаться полпредом ДФО
Как и многие другие кадровые решения, вопрос продолжения работы Юрия Трутнева в качестве вице-премьера - полпреда решается одним человеком - президентом страны, имеющим свою квоту на назначения и окончательное слово в формировании кабмина.
Хоккей
«Сибирь» одержала шестую победу подряд, одолев «Трактор»
Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила челябинский «Трактор» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.