Общество

РидусРидусКамера засняла на матче фаната-изменщика

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Ранее «Ридус» писал о забавном случае, который произошел в США на международном теннисном турнире US Open. Во время одной из пауз во время матча испанский теннисист Фелисиано Лопес решил сменить футболку, и в этот момент в объектив камеры попала реакция одной из зрительниц турнира.
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