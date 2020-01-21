Общество
РидусКамера засняла на матче фаната-изменщика
Ранее «Ридус» писал о забавном случае, который произошел в США на международном теннисном турнире US Open. Во время одной из пауз во время матча испанский теннисист Фелисиано Лопес решил сменить футболку, и в этот момент в объектив камеры попала реакция одной из зрительниц турнира.
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Пойман на измене? Реакция целовавшихся на матче удивила соцсети — видео
Sputnik Кыргызстанвчера в 22:20
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