Общество
РидусКамера засняла на матче фаната-изменщика
Ранее «Ридус» писал о забавном случае, который произошел в США на международном теннисном турнире US Open. Во время одной из пауз во время матча испанский теннисист Фелисиано Лопес решил сменить футболку, и в этот момент в объектив камеры попала реакция одной из зрительниц турнира.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Армия и оружие
Дневник (Болгария): Польша резко отреагировала на обвинения России в убийстве евреев и украинцев во время Второй мировой войны (Дневник)
По данным российского министерства обороны, советские войска «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».
Технологии
Мессенджер WhatsApp скачали для Android-устройств больше 5 млрд раз
Число скачиваний мессенджера WhatsApp для Android-устройств превысило 5 млрд, что поставило его в один ряд с самыми популярными приложениями и социальными сетями в мире.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Поправки в Конституцию В послании Федеральному собранию на минувшей неделе Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Общество
Экс-министра Улюкаева наказали за сидение на кровати в колонии
Бывший министр экономразвития РФ, отбывающий срок в ИК-1 в Тверской области, Алексей Улюкаев получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
Шоу-бизнес
Чернышев с дочерью Заворотнюк появился в храме поселка Крекшино
Долго в храме Петр Чернышев и Анна Заворотнюк не задержались. Они уехали домой, набрав святой воды.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Происшествия
Бывший глава Рубцовска может отправиться за решетку за мошенничество
В мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения правоохранители обвиняют бывшего главу Рубцовска Владимир Ларионов.
Футбол
Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гаджеты
Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое
Samsung анонсировал новый смартфон – Galaxy Z, который сможет складываться втрое Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Футбол
«Барселона» подписала албанского форварда Маная
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Экономика
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.