Ранее «Ридус» писал о забавном случае, который произошел в США на международном теннисном турнире US Open. Во время одной из пауз во время матча испанский теннисист Фелисиано Лопес решил сменить футболку, и в этот момент в объектив камеры попала реакция одной из зрительниц турнира.

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Единоборства Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне 40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.

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Спорт Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.

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