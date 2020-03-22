Общество
РБККамеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем
Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети
В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тыс. руб.Коммерсантъвчера в 14:07
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Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов
Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
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Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Кино
Опубликован финальный трейлер «Ghost in the Shell: SAC_2045»
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Политика
В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.
Политика
СМИ сообщили об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел ограничения на работу пабов, ресторанов и театров из-за ультиматума президента Франции Эммануэля Макрона.
Экономика
Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Политика
В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек
За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.
Происшествия
Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер
В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Общество
Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня
Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Политика
В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции
Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
Шоу-бизнес
Лободу подозревают в использовании накладных ягодиц
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Наука
Жароустойчивость: остановит ли эпидемию COVID-19 наступающее лето
Представления о сезонности вирусных инфекций во многом связаны с гриппом, вспышки которого, действительно, происходят именно в холодное время года.