Общество

РБКРБККамеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Штрафы за разговоры по мобильному за рулем будут выносить с помощью новых камер, Big Data и нейросети

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Автоюрист высказался о камерах для фиксации использования телефонов водителями

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Камеры с фиксацией разговоров за рулем появятся в России

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ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

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ГИБДД будет фиксировать использование водителями телефонов с помощью камер

Коммерсантъ02:48

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РЕН ТВ03:32

«Ъ»: использование мобильных телефонов за рулем начнут фиксировать с помощью камер

ТАСС00:01

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Lenta.ruвчера в 16:35
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