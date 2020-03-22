В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тыс. руб.

с чего всё началось

Дорожная полиция сможет фиксировать факты использования водителями мобильных телефонов во время движения с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, пишет газета «Коммерсантъ».

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