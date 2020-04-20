Как добавил Данчиков, всего с начала действия режима повышенной готовности в столице выявили 145 случаев несоблюдения самоизоляции. Все граждане были оштрафованы и принудительно помещены под медицинское наблюдение. С 30 марта в Москве действует режим полной самоизоляции.

Камеры наблюдения в Москве выявили еще 55 нарушителей самоизоляции

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