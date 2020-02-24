МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.

с чего всё началось

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Соответствующую систему разрабатывает МВД, пишет РБК 24 февраля.

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

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