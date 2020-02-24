Общество

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Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Соответствующую систему разрабатывает МВД, пишет РБК 24 февраля.
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с чего всё началось

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ) для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения.
РБК01:00

Подробнее о событии

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

Коммерсантъ03:07

Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке

Газета.Ru01:48

Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Известия02:29

Преступников в России будут искать с помощью камер по татуировкам и голосу

Lenta.ru01:57

Полиция будет с помощью камер искать преступников по походке и татуировкам

Вечерняя Москва02:42

МВД рассчитывает на помощь искусственного интеллекта в поиске преступников и подозреваемых в преступлениях

Эхо Москвы02:04

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке

РБК01:00
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru вчера в 18:25
Происшествия

Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео

РИА Новости 03:10
Здоровье

Москвичам расскажут, как вести здоровый образ жизни

В столичных поликлиниках проведут лекции о здоровом образе жизни.
Москва 24 вчера в 12:07
Биатлон

В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Экономика

Гончарук посоветовал украинцам торговать наркотиками, чтобы выплатить ипотеку

Наркотиками или оружием необходимо торговать, чтобы на сегодняшний день украинцы смогли выплачивать ипотеку.
ФАН 03:32
Политика

Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
РИА Новости вчера в 17:36
Хоккей

Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Происшествия

На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
РИА Новости вчера в 03:42
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Общество

Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года Шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Известия 03:33
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Финляндия предложила создать особую экономическую зону с Петербургом

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил властям Петербурга создать особую экономическую зону, пишет Yle.
ФАН 01:50
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу

Народные новости 03:18
Общество

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Гаджеты

Xiaomi разработала «умные» устройства для кухни

Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin.
Ferra 03:02
Экономика

В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Газета.Ru 22 февраля в 05:15
Здоровье

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Родители детей с фенилкетонурией вышли на пикет в Новосибирске. Они хотели обратить внимание властей на свои проблемы.
Любимый город 02:36
Общество

Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Четыре завода Toyota в Китае вернулись к работе после вспышки коронавируса.
Деловое.ТВ 03:20
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости вчера в 14:30
Экономика

Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года

Как сообщает ТАСС, эксперты компании проверили российский фармацевтический рынок и выяснили, что повышение наценок связано с понижением спроса на лекарства и конкуренцией.
Gazeta.SPb 22 февраля в 03:46
Музыка

Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Новый Калининград.Ru вчера в 02:33
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
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На видео показали режим многозадачности в iOS 14

Работа iOS 14 осуществляется на iPhone 11 Pro Max. На видео показан новый режим многозадачности.
The GEEK 02:16
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
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