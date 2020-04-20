Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, в объективы городских камер попали москвичи, болеющие коронавирусом в легкой форме.

Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

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