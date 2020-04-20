Коронавирус
Российская газетаКамеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, в объективы городских камер попали москвичи, болеющие коронавирусом в легкой форме.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе местные жители вышли на митинг на площади в центре города, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:13
Общество
Цифровой «митинг» докатился до Оренбурга
Сегодня в ряде крупных российских городов прошли виртуальные акции протеста.
1743.ru 11:15
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
ВОЗ: ослабление ограничений в странах не говорит о завершении пандемии
Борьба с коронавирусом должна быть продолжена, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией.
News.ru 12:38
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
Общество
В «Векторе» рассказали о работе над вакциной от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
RT на русском 13:27
Политика
Путин предупредил россиян о росте распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение коронавируса продолжается, хотя его и удалось сдержать.
Metaratings 11:25
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Общество
Миллиардер Ричард Брэнсон попросил господдержки для спасения своих авиакомпаний
Миллиардер Ричард Брэнсон (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,4 млрд) заявил, что его личных средств и средств Virgin Group не хватит, чтобы спасти авиакомпании Virgin в Великобритании и Австралии в кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Forbes 10:27
Общество
Мишустин отменил пошлины на товары для борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру ввоза в страну медицинских товаров, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК 14:45
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам
Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
РИА Новости 06:22
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Авто
УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов
Модель под названием Mi Display 1A на фоне конкурентов выделяется очень узкими рамками, что позволяет создавать многомониторные конфигурации.
Astera 06:18
Происшествия
Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе
Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе в Свердловской области.
Lenta.ru 13:48
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова оказались за чертой бедности
Прошло несколько дней, и вот теперь Виктор и Наталья констатируют: все свои запасы наличных денег они истратили, а в настоящее время они фактически оказались за чертой бедности.
Bimru.ru 06:47
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01