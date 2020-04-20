Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКамеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, в объективы городских камер попали москвичи, болеющие коронавирусом в легкой форме.
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В Москве за нарушение карантина оштрафовали 145 человек

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Камеры наблюдения в Москве выявили еще 55 нарушителей самоизоляции

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ГЛАС.RU17 апреля в 08:40

Нарушителей самоизоляции определяют с помощью видеокамер

Pravda.Ru17 апреля в 08:10
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Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

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Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

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ВОЗ: ослабление ограничений в странах не говорит о завершении пандемии

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Клинические испытания вакцины от коронавируса, работу над которой ведёт Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируют начать в июне.
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Путин предупредил россиян о росте распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что распространение коронавируса продолжается, хотя его и удалось сдержать.
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В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю

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Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

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"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
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Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
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Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам

Если грузинские власти предоставят ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложат рассмотрение возбужденных против него дел до осени, он привезет в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике коронавирусом.
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Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

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Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
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