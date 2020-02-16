Канада проведёт эвакуацию своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявили в канадском МИД. «Это решение было принято из-за чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess», — пояснили в ведомстве.

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

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