Общество
RT на русскомКанада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Канада проведёт эвакуацию своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заявили в канадском МИД. «Это решение было принято из-за чрезвычайных обстоятельств, с которыми столкнулись пассажиры Diamond Princess», — пояснили в ведомстве.
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Еще 70 новых эпизодов заражения коронавирусом зафиксировано на Diamond Princess
iReactorвчера в 22:54
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Здоровье
Признаком каких серьезных болезней может быть ночная потливость
Обычно поту сопутствуют и другие признаки болезни – лихорадка, сыпь и прочее, пишет «Вечерняя Москва».
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В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Авто
Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов
В текущем году Cadillac намерена вдвое увеличить продажи, и в этом ей должны помочь новые кроссоверы.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Единоборства
Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
Часть вакцин от коронавируса тестируют на животных в Китае
Часть вакцин от коронавируса начали тестировать на животных в Китае. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, не цензурных.
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Биатлон
IBU назвал найденные запрещенные вещества у Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал найденные запрещенные вещества у Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, передает Sport24.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
КамАЗ и Sollers договорились создать альянс
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Здоровье
Мистическая загадка китайского вируса-убийцы: Журнал Ротшильдов предсказал новую болезнь еще больше года назад
Бывший военный микробиолог Михаил Супотницкий, сам разрабатывавший вакцины от ряда очень опасных инфекций, считает, что новая вспышка рассосется сама собой в течение года.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.