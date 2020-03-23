Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportАвстралия отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет Австралии вслед за канадскими коллегами опубликовал заявление, в котором объявил о том, что спортсмены страны не смогут отправиться на летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса и будут готовиться к тому, что соревнования состоятся через год.
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с чего всё началось
В Австралийском олимпиской комитете (АОК) также заявили
, что в текущих обстоятельствах страна не может подвергать риску здоровье своих спортсменов и отправлять их на соревнования.
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