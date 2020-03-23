Коронавирус
ProstoProSportАвстралия отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Олимпийский комитет Австралии вслед за канадскими коллегами опубликовал заявление, в котором объявил о том, что спортсмены страны не смогут отправиться на летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса и будут готовиться к тому, что соревнования состоятся через год.
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В Австралийском олимпиской комитете (АОК) также заявили, что в текущих обстоятельствах страна не может подвергать риску здоровье своих спортсменов и отправлять их на соревнования.Московский Комсомолец02:32
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