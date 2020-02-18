Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКанада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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с чего всё началось

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости02:12

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Канада начала депортацию переводчика, обвиняемого в причастности к уничтожению Ейского детдома

Комсомольская правда02:29

Власти Канады начали процесс депортации бывшего члена зондеркоманды

Известия03:01

Канада депортирует фигуранта дела об убийстве детдомовцев в 1942 году

Коммерсантъ02:57

Канада депортирует подозреваемого в убийстве детей в Ейске бывшего эсэсовца

Lenta.ru04:59

Канада начала депортацию обвиняемого в убийстве 200 детей в годы ВОВ Оберлендера

Газета.Ru02:20

Канада решила депортировать экс-эсесовца из зондеркоманды Оберлендера

Радио Sputnik02:18

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

РИА Новости02:12
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Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
Взгляд.ру вчера в 05:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News вчера в 08:47
Киберспорт

Warface появилась на Nintendo Switch

MY.Games и Allods Team выпустили Warface на Nintendo Switch. Онлайн-шутер от первого лица уже можно бесплатно скачать в Nintendo eShop.
Игромания.ру 06:19
Происшествия

Полицейские провели обыски в оккультной организации

В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.
Питерские заметки 08:59
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Гаджеты

Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет

ToDay News Ufa 01:06
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru 08:44
Киберспорт

Newbee подозревают в участии в договорном матче

Тренер EHOME Чжан 'xiao8' Нин обвинил Newbee в участии в подставном матче на квалификациях к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Обсуждение ситуации происходит на Reddit.
Dota2.ru 04:34
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru 16 февраля в 20:25
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Футбол

Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Rambler News Service 04:43
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Общество

В марте могут быть достаточно сильные морозы

Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.
Известия Мордовии вчера в 04:36
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество

Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Известия 08:21
Общество

Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
РБК вчера в 22:51
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском 08:29
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания 06:36
Общество

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги решения по делу ЮКОСа.
НТВ 06:36
Политика

Зеленский предложил создать карантинную зону возле дома Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разместить эвакуированных из Китая украинцев в домах лидеров оппозиции в Конче-Заспе, если в стране не прекратятся протесты против создания карантинных зон на базе санаториев, больниц и так далее.
Московский Комсомолец 08:13
Армия и оружие

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Известия 07:41
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