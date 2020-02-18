Происшествия
РИА НовостиКанада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
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с чего всё началось
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.РИА Новости02:12
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Канада начала депортацию переводчика, обвиняемого в причастности к уничтожению Ейского детдома
Комсомольская правда02:29
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Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока
Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
Происшествия
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Шоу-бизнес
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Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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Warface появилась на Nintendo Switch
MY.Games и Allods Team выпустили Warface на Nintendo Switch. Онлайн-шутер от первого лица уже можно бесплатно скачать в Nintendo eShop.
Происшествия
Полицейские провели обыски в оккультной организации
В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.
Армия и оружие
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Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
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Подразделение Сбербанка представило свой первый гаджет
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
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Тренер EHOME Чжан 'xiao8' Нин обвинил Newbee в участии в подставном матче на квалификациях к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Обсуждение ситуации происходит на Reddit.
Общество
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Гаджеты
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Футбол
Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Общество
В марте могут быть достаточно сильные морозы
Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.
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В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Армия и оружие
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В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
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Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Происшествия
В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Общество
России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу ЮКОСа
Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги решения по делу ЮКОСа.
Политика
Зеленский предложил создать карантинную зону возле дома Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разместить эвакуированных из Китая украинцев в домах лидеров оппозиции в Конче-Заспе, если в стране не прекратятся протесты против создания карантинных зон на базе санаториев, больниц и так далее.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.