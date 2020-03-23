Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКанада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс". Организации выступили с заявлением, где они попросили Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
В официальном заявлении, которое было опубликовано пресс-службой
 НОК Австралии, говорится, что спортсменам было рекомендовано готовиться к переносу Игр на 2021 год.
RT на русском01:51

Подробнее о событии

Австралия отказалась от участия в Олимпиаде-2020

Матч ТВ00:47

Канада не поедет на ОИ-2020, «Барселона» готова продать Гризманна. Главные новости дня

Чемпионат01:31

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

РБКвчера в 22:28

Австралия вслед за Канадой не сможет принять участие на Олимпиаде-2020

Спорт-Экспресс00:15

Канада отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 22:02

Канада отказалась участвовать в Олимпиаде

Lenta.ruвчера в 21:40

Австралия не сможет собрать свою команду на ОИ-2020

РИА Новостивчера в 22:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Технологии

МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Ведомости вчера в 15:01
Общество

Охваченная эпидемией Италия останавливает производство

Для выживания в условиях эпидемии Италия бросает все силы на производство товаров первой необходимости, закрывая второстепенные предприятия.
Росбалт вчера в 03:18
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru 21 марта в 12:51
Гаджеты

Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
iXBT.com 01:13
Политика

В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая

Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
ТВ Центр 01:44
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости вчера в 03:44
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Шестидесятилетняя жительница Великобритании Клэр Герада, которая работает врачом, подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как ей удалось вылечиться.
Live24 вчера в 01:38
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
РБК 01:15
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
Тарантас Ньюс 20 марта в 02:42
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Футбол

Слуцкий назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выбрал трех лучших футболистов нынешнего сезона чемпионата России.
Sports.ru вчера в 17:59
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 21 марта в 01:17
Армия и оружие

В США рассказали о секрете долголетия российского истребителя Су-27

Авторы журнала «The National Interest» опубликовали материал, в котором задались вопросом, почему истребитель Су-27, созданный в период холодной войны, до сих пор остается актуальным.
Военное дело 20 марта в 01:43
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Общество

Из-за коронавируса освобождают заключенных в США

В категорию для гипотетического освобождения попадают граждане старше 50 лет, заключенные с заболеваниями легких и сердца, и те, кто находится в местах лишения свободы из-за болезней сердца и органов дыхания.
Live24 01:16
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Известия вчера в 18:00
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости вчера в 09:21
Происшествия

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное