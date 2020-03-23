с чего всё началось

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс". Организации выступили с заявлением, где они попросили Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Игры.

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

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