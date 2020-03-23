Коронавирус
Газета.RuКанада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
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с чего всё началось
Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет на фоне пандемии COVID-19 приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком, сообщает CBC.Коммерсантъвчера в 22:06
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Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.