Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКанада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
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с чего всё началось
Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет на фоне пандемии COVID-19 приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком, сообщает CBC
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