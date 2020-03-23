с чего всё началось

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Авто На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Культура Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Политика Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.

Экономика ВТБ приобрел 50% «Зернового Терминального Комплекса Тамань» Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B. V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

Политика США потеряют лидирующие позиции в мире из-за коронавируса Замглавы Международного института стратегических исследований Кори Шейк считает, что распространение коронавируса и последствия пандемии приведут к закату лидерства США на мировой арене.

Политика Зеленский провёл переговоры с главой МВФ Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Технологии Microsoft оставила Windows 10 без антивируса Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).

Хоккей 26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ 26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.

Общество Меркель отправилась на карантин из-за коронавируса Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.