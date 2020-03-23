Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКанада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
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с чего всё началось
В Австралийском олимпиской комитете (АОК) также заявили
, что в текущих обстоятельствах страна не может подвергать риску здоровье своих спортсменов и отправлять их на соревнования.
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