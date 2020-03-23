с чего всё началось

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Гаджеты Apple ограничила продажу iPhone до двух гаджетов в одни руки Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и Китай, до двух гаджетов одной модели в одни руки на фоне распространения коронавируса.

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Гаджеты Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.

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Здоровье В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

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