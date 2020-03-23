Коронавирус
РБККанада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
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Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет на фоне пандемии COVID-19 приняли решение не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если они пройдут в соответствии с графиком, сообщает CBC.Коммерсантъ22:06
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