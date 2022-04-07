Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из федерального бюджета на 2022 год, обнародованного на сайте правительства североамериканской страны.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн осудил нападение на главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова и надеется, что полиция сумеет найти преступников.