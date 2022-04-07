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Канада планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере около $400 млн

Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из федерального бюджета на 2022 год, обнародованного на сайте правительства североамериканской страны.
РИА Новости
Власти Канады намерены выделить около $400 млн на оказание военной помощи Украине в 2022—2023 годах.
RT на русском
Дефицит бюджета Канады в 2022-2023 финансовом году запланирован на уровне 52,8 млн канадских долларов ($41,96 млрд).
ТАСС
Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны Канады рассказывала о планах передать Украине летальное вооружение, в том числе 4500 противотанковых гранатомётов М72 и до 7500 ручных гранат.
Life.ru

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