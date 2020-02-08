Политика
BFM.ruКанада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск.
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Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Армия и оружие
Американские войска выбили российских военных с базы в сирийском Тель-Тамре. Видео
Очевидно, что причиной отхода российских военных является существующая напряжённость в данном районе с американскими войсками, которые устраивают серьёзные провокации, перекрывая дорогу российским военным патрулям практически каждый день, что, к слову, подтверждается курдскими СМИ.
Общество
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Происшествия
Власти Казахстана назвали причину массовой драки в Кордайском районе
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Экономика
Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
В депутатской версии по сравнению с правительственной исчезли увеличение страхового возмещения до 2 млн р. за причинение вреда жизни и здоровью (сейчас — 500 тыс. р.), отмена коэффициентов территории и мощности двигателя при расчете стоимости полиса и сглаживающее это поэтапное расширение тарифного коридора на 30%, а затем на 40%, сообщил представитель Минфина.
Общество
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов
В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Общество
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитный центр "Единой России" предложил Минздраву и МВД при медицинском освидетельствовании водителей смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия вещества в организме, сообщает пресс-служба партии.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Футбол
«Спартак» сыграет с «Партизаном» в Катаре
Команда Доменико Тедеско сыграет с сербским «Партизаном». Встреча пройдет в Дохе и начнется в 14:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Шоу-бизнес
В коме Юлия Началова плакала перед смертью
Виктор Началов рассказал прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата провела стратегический аудит формирования и достижения показателей деятельности правительства РФ, возглавляемого в 2017-19 годах Дмитрием Медведевым, и сделала вывод о неэффективности системы стратегического планирования.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Общество
Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане
Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Общество
IT-портал «Хабрахабр» покинул Россию
IT-портал "Хабрахабр" сменил юрлицо на кипрское. Уведомление о смене собственника появляется при попытке входа на сайт.