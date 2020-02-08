Политика
BFM.ruКанада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск.
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