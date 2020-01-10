Политика

РИА НовостиРИА НовостиУ премьера Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.
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с чего всё началось
Ранее телеканал СВС
 сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
РИА Новости15:11

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У премьера Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

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Трюдо допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно

ТАСС16:27

Трюдо назвал причиной крушения украинского «Боинга» попадание иранской ракеты

Интерфакс15:19

Канада подтвердила наличие данных о попадании ракеты в Boeing в Иране

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Трюдо заявил, что украинский самолёт был сбит иранской ракетой

RT на русском15:05

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

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Премьер Канады: по информации разведки, украинский BOEING был случайно сбит иранской ракетой

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