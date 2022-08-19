REGNUMКанада пока не собирается помогать ЕС с поставками газаКанада в краткосрочной перспективе не сможет оказать существенную помощь ЕС с поставками газа, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 19 августа на пресс-конференции.REGNUM"Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями", - признался Трюдо.РИА НовостиГлава правительства ФРГ приезжает с визитом в Канаду в воскресенье.РИА НовостиСейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЭкономика сегодняФАННовый ДеньКомсомольская правдаОбщественная служба новостейПрофильLive24Газета.RuПодробнее о событииТрюдо заявил, что Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газаГазета.Ruвчера в 16:05Премьер Канады заявил, что Оттава мало чем может помочь Европе в поставках энергоресурсовBFM.ruвчера в 14:52Премьер Канады заявил, что страна мало чем может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсовКомсомольская правдавчера в 13:41Трюдо: Канада в ближайшее время не окажет существенной помощи ЕС с поставками газаПРАЙМвчера в 14:00В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь поставками энергоресурсов ЕвропеВзгляд.рувчера в 13:33Трюдо: Канада не в состоянии помочь Европе с энергоресурсамиНовый Деньвчера в 13:19В Канаде заявили, что мало чем могут помочь Европе в плане поставок энергоресурсовТАССвчера в 12:58Показать ещёОценить192Поделиться