Будьте в Плюсе

Канада пока не собирается помогать ЕС с поставками газа

Канада в краткосрочной перспективе не сможет оказать существенную помощь ЕС с поставками газа, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 19 августа на пресс-конференции.
REGNUM
"Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями", - признался Трюдо.
РИА Новости
Глава правительства ФРГ приезжает с визитом в Канаду в воскресенье.
РИА Новости
Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Трюдо заявил, что Канада не сможет в ближайшее время помочь Европе с поставками газа
Газета.Ruвчера в 16:05
Премьер Канады заявил, что Оттава мало чем может помочь Европе в поставках энергоресурсов
BFM.ruвчера в 14:52
Премьер Канады заявил, что страна мало чем может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов
Комсомольская правдавчера в 13:41
Трюдо: Канада в ближайшее время не окажет существенной помощи ЕС с поставками газа
ПРАЙМвчера в 14:00
В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь поставками энергоресурсов Европе
Взгляд.рувчера в 13:33
Трюдо: Канада не в состоянии помочь Европе с энергоресурсами
Новый Деньвчера в 13:19
В Канаде заявили, что мало чем могут помочь Европе в плане поставок энергоресурсов
ТАССвчера в 12:58

Интересное

Компания «Газпром» объявила о приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября

«Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября.
Lenta.ruвчера в 15:04

Bloomberg: ФРГ грозит отток предприятий и социальный взрыв из-за нехватки газа из России

Германии грозит отток промышленных предприятий из-за неподъемных цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России.
Lenta.ruвчера в 14:54

Сенатор Исаков отрекся от дочери из-за позиции по военной операции

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отрекся от своей дочери Дианы после ее интервью об отъезде из России и выступлений против военной операции на Украине.
РБКвчера в 13:44

Жителям ФРГ предложили обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа.
Lenta.ruвчера в 04:30

Подразделение ВСУ сдалось в ДНР после переписки с Народной милицией в Telegram

По заявлению военных, в населенном пункте Зайцево по укреплениям ВСУ был нанесен артиллерийский удар, после чего с помощью Telegram военнослужащим было отправлено предложение сдаться.
Lenta.ru18:31

В Австралии создали лабораторию, которая возродит сумчатого волка

Исследователи из Университета Мельбурна создали лабораторию для возрождения тилацина или сумчатого волка (Thylacinus cynocephalus), исчезнувшего около 100 лет назад.
Хайтек17 августа в 09:04

МИД Великобритании считает, что у РФ «нет морального права» участвовать в G20

«У России нет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия против Украины»,— заявил представитель ведомства Reuters.
Коммерсантъ18:59

Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

По мнению Киссинджера, РФ должна "вернуться к границам до начала войны", при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.
РИА Новости18:06

Губернатор Севастополя Развожаев: над городом сработала система ПВО, цели поражены

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.
Lenta.ruвчера в 16:57

Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер Зиверт и подняла пункт с едой на смех

Собчак рассмешил гастрольный райдер певицы Zivert, о чем она поделилась в своем телеграм-канале, об этом сообщает издание "CTNews". almode.ru Ксения сделала достоянием общественности райдер русской певицы Зиверт.
В Татарстаневчера в 15:55