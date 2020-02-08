Политика
Красная веснаКанада предъявила иск к Ирану из-за сбитого украинского Боинга
Групповой иск против Ирана от имени жертв разбившегося под Тегераном авиалайнера предъявили канадские юристы, требуя как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) в качестве компенсации, 8 февраля сообщает Reuters.
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Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
На официальном канале Минобороны РФ в YouTube опубликована видеозапись первого полета глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Игорь Сикорский".
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Происшествия
Обвиняемый в издевательствах над срочником Шамсутдиновым просит рассмотреть дело без потерпевших
Обвиняемый в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами Руслан Мухатов попросил суд о рассмотрении дела без присутствия пострадавших.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Происшествия
В США баскетболисты избили своего тренера
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Общество
Рошаль отметил вклад в историю сообщившего о коронавирусе врача из КНР
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что скончавшийся китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых попытался предупредить общественность о вспышке нового коронавируса, войдет в историю.
Футбол
Зидан выразил недовольство работой Бэйла на тренировках
По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Армия и оружие
Индия намерена испытать крылатую ракету Nirbhay с отечественным двигателем
Индия намерена провести очередные испытания крылатой ракеты собственной разработки Nirbhay, но уже с двигателем, разработанным в Индии.