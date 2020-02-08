Политика

Красная веснаКрасная веснаКанада предъявила иск к Ирану из-за сбитого украинского Боинга

Групповой иск против Ирана от имени жертв разбившегося под Тегераном авиалайнера предъявили канадские юристы, требуя как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) в качестве компенсации, 8 февраля сообщает Reuters.
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В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

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СМИ узнали об иске Канады к Ирану на $1 млрд за сбитый украинский самолет

РБКвчера в 16:49

Канадские юристы подали коллективный иск к властям Ирана более чем на 1 миллиард долларов за сбитый украинский самолет

Эхо Москвывчера в 18:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
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Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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Обвиняемый в издевательствах над срочником Шамсутдиновым просит рассмотреть дело без потерпевших

Обвиняемый в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами Руслан Мухатов попросил суд о рассмотрении дела без присутствия пострадавших.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
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Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
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Газета.Ru 06 февраля в 16:37
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Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
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Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.
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Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
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Индия намерена провести очередные испытания крылатой ракеты собственной разработки Nirbhay, но уже с двигателем, разработанным в Индии.
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