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Канадская Kinross Gold начала переговоры о продаже российских активов

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, объявила о намерении продать все свои активы в России.
Коммерсантъ
Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение правительства, напоминает Kinross.
Интерфакс
Согласно пресс-релизу, российские дочерние компании продолжают функционировать в течение переходного периода.
Коммерсантъ
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в РФ.
Интерфакс

Подробнее о событии

Kinross Gold намерена продать 100% активов в России
Коммерсантъ01:53
Канадская Kinross Gold ведет переговоры по поводу возможной продажи 100% активов в Росиии
ПРАЙМ21:34
Канадская Kinross Gold намерена продать свои активы в России
ТАСС22:59
Компания Kinross Gold выйдет из активов в России
Московский Комсомолец22:44
Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из российских активов
Профиль22:16
Канадская компания Kinross Gold планирует продать свои активы в РФ
НТВ23:28
Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из активов в России
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