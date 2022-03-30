РБККанадская Kinross Gold начала переговоры о продаже российских активовКанадская золотодобывающая компания Kinross Gold, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, объявила о намерении продать все свои активы в России.КоммерсантъДля выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение правительства, напоминает Kinross.ИнтерфаксСогласно пресс-релизу, российские дочерние компании продолжают функционировать в течение переходного периода.КоммерсантъKinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в РФ.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКRB НовостиMagadanMedia.ruКолыма-информИзвестияАБНИА Красная ВеснаПрофильAmurMedia.ruНТВРосбалтНовые ИзвестияПодробнее о событииKinross Gold намерена продать 100% активов в РоссииКоммерсантъ01:53Канадская Kinross Gold ведет переговоры по поводу возможной продажи 100% активов в РосиииПРАЙМ21:34Канадская Kinross Gold намерена продать свои активы в РоссииТАСС22:59Компания Kinross Gold выйдет из активов в РоссииМосковский Комсомолец22:44Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из российских активовПрофиль22:16Канадская компания Kinross Gold планирует продать свои активы в РФНТВ23:28Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из активов в РоссииИнтерфакс20:36Показать ещёОценить110Поделиться