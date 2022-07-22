Будьте в Плюсе

Канадская McCain продала бизнес в РФ тульскому предпринимателю

Собственником российской "дочки" канадской McCain Foods Limited стал предприниматель из Тульской области Василий Стародубцев, сообщила пресс-служба Корпорации развития Тульской области.
Интерфакс
Предприятие по выпуску изделий из замороженного картофеля сохранит первоначально запланированное направление работ.
АиФ Тула
В проект предполагалось вложить свыше 12,5 млрд рублей.
Говорит Москва
Власти в Тульской области в течение нескольких месяцев искали инвестора и нашли в лице Стародубцева.
ФАН

Подробнее о событии

Тульский бизнесмен приобрел «дочку» канадского производителя картофеля фри McCain
ФАНвчера в 06:30
Канадская McCain продала бизнес в России тульскому предпринимателю
Говорит Москва22 июля в 14:35
Завод по переработке картофеля, выкупленный у McCain Foods, сохранит профиль работы
ТУТ НЬЮСвчера в 04:58
В тульской области будут производить картофель фри
Тульская служба новостейвчера в 02:57
Тульский предприниматель купил «дочку» канадской McCain
АБНвчера в 05:43
Канадская McCain продала бизнес в РФ тульскому предпринимателю
Интерфакс22 июля в 14:05
Завод переработки картофеля под Тулой, выкупленный у McCain Foods, сохранит профиль работы
ТАСС22 июля в 12:57

Интересное

Советский мультфильм «Мойдодыр» вызвал настоящую панику у иностранных зрителей

Иностранным зрителям показали популярный советский мультфильм «Мойдодыр». Мультик был выпущен в 1954 году и учил детей правильно умываться.
CT news20:42

Politico: за неделю в Донбассе погибли четыре наемника из США, Канады и Швеции

Погибшие граждане США, Канады и Швеции являются далеко не единственными иностранными наемниками, воюющими на стороне украинских солдат.
Lenta.ru21:03

Эксперт Дайнеко: односложные категоричные ответы помогут защититься от мошенников

"Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично", - пояснила Дайнеко.
Газета.Ru00:03

National Interest: Китай и Иран поддерживают позицию РФ по конфликту на Украине

Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран стала одним из свидетельств того, что, несмотря на попытки Запада изолировать Москву из-за спецоперации на Украине, многие страны заняли нейтральную позицию или разделяют взгляды российской стороны.
ТАСС00:00

Блинкен обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе, не приведя доказательств

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил удары, которые, по сообщениям СМИ, якобы были нанесены по порту Одессы, и бездоказательно обвинил Россию в причастности к ним.
РИА Новости20:20

Ливень обесточил несколько районов Сочи и подтопил дома и дороги

В пресс-службе отмечают, что сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к подтоплениям дорог, придомовых территорий и первых этажей зданий.
Интерфакс17:36

Захарова заявила о просьбе США к другим странам не делать фото с Лавровым

Американские дипломаты просят представителей разных стран не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.
РБК00:42

Марсоход NASA запечатлел необычный для Красной планеты объект

Во время исследования Красной планеты команда специалистов NASA, управляющая марсоходом Perseverance, наткнулась на странный предмет, который своей формой выделялся из всего, что обычно наблюдают исследователи Марса.
ИА Красная Веснавчера в 16:06

Белорусская гимнастка Тимошенко упала в обморок во время выступления на турнире в Минске

Белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко потеряла сознание во время упражнения с булавами на международном турнире «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь).
Чемпионатвчера в 12:41

Бывший министр Греции Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права»

Экс-министр энергетики Греции и бывший лидер левой греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис поместил на предвыборный плакат фразу «Россия права».
Lenta.ru20:59