РИА НовостиКанадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобренияКанадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщает издание Le Devoir.РИА Новости"Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза", — подчеркнул Жерве.РИА НовостиЗападные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций.РИА НовостиНарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКанадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобренияРИА Новости19:31Канадские зерновые фермеры требуют компенсации возросших затрат на российские удобренияAgroXXI19 июля в 03:07Показать все источникиОценить11Поделиться