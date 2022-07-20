Будьте в Плюсе

Канадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобрения

Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт российских удобрений, сообщает издание Le Devoir.
РИА Новости
"Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза", — подчеркнул Жерве.
РИА Новости
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций.
РИА Новости
Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
РИА Новости

Подробнее о событии

Канадские фермеры пострадали из-за решения Оттавы ввести пошлины на российские удобрения
РИА Новости19:31
Канадские зерновые фермеры требуют компенсации возросших затрат на российские удобрения
AgroXXI19 июля в 03:07
Показать все источники

Интересное

Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.
ТАССвчера в 16:16

Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при установлении цены ниже затрат на добычу

Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.
Газета.Ruвчера в 15:27

Аналитик Жильников спрогнозировал укрепления российской валюты до 53 рублей за доллар

По словам эксперта, национальная валюта может укрепиться до отметки 53 рубля за доллар на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску.
РИА Новости18:16

Директор ЦРУ Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров.
РИА Новости18:31

Ford представляет 700-сильный внедорожный F-150 Raptor R с двигателем V8 с наддувом

Ford позаимствовал для этой новинки 5,2-литровый агрегат V8 с наддувом от Mustang Shelby GT500.
CarsWeek.ru18 июля в 06:13

Врач Звонков предупредил россиян, переболевших COVID-19 год назад, об осложнениях

Россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.
РИА Новости19:10

Певец Киркоров может покинуть Россию после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Журналист подчеркнул, что недавно введенный закон о представителях ЛГБТ может повлиять на дальнейшую судьбу всего российского шоу-бизнеса.
ИА SM-Newsвчера в 13:38

Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока — 1»

Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток — 1» как способ избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе.
Известиявчера в 15:27

УНН: Зеленский лишил гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана

Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ruвчера в 16:37