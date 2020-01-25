Наука
РИА НовостиКанадские ученые допустили возможность заражения раком
Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Канадского института перспективных исследований, пишет Focus.de со ссылкой на исследование под названием "Люди и микробиом".
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Ученые хотели выяснить, какие протисты населяют почву в разных уголках мира, чтобы впоследствии более точно определить, какую роль эти микроорганизмы играют в различных экосистемах.
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В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
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