Наука

РИА НовостиРИА НовостиКанадские ученые допустили возможность заражения раком

Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Канадского института перспективных исследований, пишет Focus.de со ссылкой на исследование под названием "Люди и микробиом".
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