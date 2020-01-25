Наука
РБККанадские ученые высказали гипотезу о заражении раком
Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Исследование под названием «Люди и микробиом» опубликовало немецкое издание Focus Online.
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с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.Российская газетавчера в 06:57
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