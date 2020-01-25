Наука

РБКРБККанадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Исследование под названием «Люди и микробиом» опубликовало немецкое издание Focus Online.
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с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de
, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.
Российская газетавчера в 06:57

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Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

Российская газетавчера в 06:57

Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

РБКвчера в 23:05

Назван возможный способ передачи рака от человека к человеку

ГЛАС.RUвчера в 09:00

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URA.Ruвчера в 10:40

Исследователи назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

OAnewsвчера в 12:17

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

РИА Новостивчера в 20:09

Назван возможный способ передачи рака от человека к человеку

Medical Noteвчера в 07:54
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