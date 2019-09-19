Политика
РИА НовостиТрюдо накануне выборов извинился за коричневый грим
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC. Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
Футбол
АПОЭЛ — Ф91 Дюделанж 3:4
АПОЭЛ вышел вперед в домашнем матче первого тура группового этапа Лига Европы против Дюделанжа.
Советский спорт 14:11
Общество
В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан
По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
Коммерсантъ 04:48
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Здоровье
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
РБК 17:00
Общество
Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы после конфликта с четвероклассником, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
РИА Новости вчера в 17:26
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Актер Максим Колосов травмировал глаз во время съемок в Благовещенске
Фильм «Последствия» станет четвертой по счету картиной, снятой в Благовещенске во время фестиваля «Амурская осень».
Амурская правда 22:45
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Политика
Путин прибыл в Ижевск в День оружейника
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
ТАСС 09:34
Армия и оружие
КНДР может готовить к спуску новую подлодку, сообщают СМИ
Северная Корея, возможно, готовит к спуску новую подводную лодку, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
РИА Новости 21:40
Футбол
Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
Спорт-Экспресс 17:20
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело 10:10
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 17 сентября в 11:05
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Общество
Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
RT на русском 13:31
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Известия 23:04
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском 16:42
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31