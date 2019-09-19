Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрюдо накануне выборов извинился за коричневый грим

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC. Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме.
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Трюдо оправдался и извинился за черный грим

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Трюдо не помнит, сколько раз наносил черный грим на лицо, но очень сожалеет об этом

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Российская газета13:14

Появилось видео премьера Канады с черным гримом на лице

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Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме

РИА Новости11:17

Трюдо извинился за расистское фото в черном гриме и тюрбане

РЕН ТВвчера в 23:44

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русскомвчера в 21:36
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В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

По новым правилам банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.
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Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину

Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
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В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
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Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
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Лукашенко вынес взыскания чиновникам после инцидента педагога с учеником

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РИА Новости вчера в 17:26
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Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года

17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
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Актер Максим Колосов травмировал глаз во время съемок в Благовещенске

Фильм «Последствия» станет четвертой по счету картиной, снятой в Благовещенске во время фестиваля «Амурская осень».
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
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Российских детей облили горящим маслом в Турции

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В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
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Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова

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Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником.
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Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
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Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
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По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
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Джастин Трюдо
Канадский политик
Канадский политик, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Старший сын пятнадцатого премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. После того как возглавляемая Трюдо Либеральная партия Канады одержала победу на парламентских выборах 2015 года, он стал вторым среди самых молодых премьер-министров в истории Канады.
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