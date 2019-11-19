Футбол
РИА НовостиКанчельскис: игрокам сборной России важно подойти к ЕВРО-2020 без травм
Важным фактором успеха футболистов сборной России на чемпионате Европы станет отсутствие травм перед стартом турнира, считает бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис. Сборная России на чемпионате Европы сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Санкт-Петербург на пути к ЕВРО-2020 (видео)
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга19 ноября в 05:49
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Скубченко рассказал, как Зеленский открывал мост в Станице Луганской
Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко пояснил, почему украинские власти не стали восстанавливать полноценный автомобильный мост в районе Станицы Луганской Владимир Зеленский посетил Луганскую область и принял участие в открытии моста близ Станицы Луганской.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Общество
СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Наука
Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака
Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.
Общество
Уволились два заместителя главы Челябинска
Заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина уволилась со своего поста и назначена советником главы города на общественных началах, без зарплаты, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Авто
Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata
На россисйком рынке новый Hyundai Sonata оценили по минимальной стоимости в 1 499 000 рублей.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Экономика
Сбербанк сможет стать крупным акционером Mail.ru Group
Через три года Сбербанк сможет получить до 22% капитала Mail.ru Group (MRG), следует из совместного сообщения компаний о подписании обязывающих документов по совместному предприятию (СП) в сфере еды и транспорта.
Фигурное катание
Загитова и Косторная начали тренировку на Гран-при Японии
В 7:00 по московскому времени на лёд вышли девушки, в числе которых три россиянки — Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова.
Наука
Квантовую механику поймали на противоречиях самой себе
Физики и философы давно пытаются понять, почему в мире обыденных предметов нельзя наблюдать многие причудливые проявления квантовой механики, в том числе квантовую запутанность или квантовую телепортацию.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Общество
Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании
Футбол
Оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретят посещать матчи Евро-2020
Напомним, что 19 ноября в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2020 сборная России победила в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. В ходе игры российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу.
Общество
Генпрокурор Чайка изучит проблемы бизнеса в Екатеринбурге
Завтра в городе ожидается выездной прием главы надзорного ведомства Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 22 ноября проведет в Екатеринбурге выездной прием предпринимателей.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Армия и оружие
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Политика
«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев
Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Общество