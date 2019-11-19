Важным фактором успеха футболистов сборной России на чемпионате Европы станет отсутствие травм перед стартом турнира, считает бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис. Сборная России на чемпионате Европы сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Канчельскис: игрокам сборной России важно подойти к ЕВРО-2020 без травм

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