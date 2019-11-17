Футбол
Газета.RuКанчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Футбол
Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
Ранее на Ракитича претендовал "Милан", однако отмечается, что сам игрок желает перейти в "Ювентус".
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Происшествия
СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Лукашенко: Белоруссия идет по стопам России в отношениях с Западом
Белоруссия следует примеру России в вопросах регулирования отношений с Евросоюзом и НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 ноября после голосования на парламентских выборах страны, передает РИА Новости.
Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Общество
На следующей неделе в Петербург придет похолодание
На предстоящей неделе петербуржцев ждет похолодание. Оно наступит в пятницу, 22 ноября.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Происшествия
Слон-убийца по кличке Бен Ладен умер в Индии
Пойманный в Индии слон по кличке Бен Ладен, убивший в приступе ярости пять человек, умер.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Хоккей
«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американский флаг
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.