Футбол

Газета.RuГазета.RuКанчельскис: этот состав сборной России является одним из слабейших

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Бывший нападающий сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал уровень российских игроков национальной команды.
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