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Канцлер Австрии Курц: Россия является одним из важнейших торговых партнеров

"Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - заявил Курц.
РИА Новости
Цементный завод открывается в Абзелиловском районе Башкирии.
Московский Комсомолец
Глава страны подчеркнул, что Lasselsberger также имеет влияние международном рынке.
Национальная служба новостей
Завод входит в австрийский холдинг Lasselsberger.
ТАСС

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