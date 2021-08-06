РИА НовостиКанцлер Австрии Курц: Россия является одним из важнейших торговых партнеров"Российский рынок имеет для Австрии особое значение, ведь Россия является одним из важнейших торговых партнеров Австрии", - заявил Курц.РИА НовостиЦементный завод открывается в Абзелиловском районе Башкирии.Московский КомсомолецГлава страны подчеркнул, что Lasselsberger также имеет влияние международном рынке.Национальная служба новостейЗавод входит в австрийский холдинг Lasselsberger.ТАССЧитать далееСвернутьМолваМолваREGNUMНациональная служба новостейМИР 24Подробнее о событииАвстрия назвала Россию важнейшим партнером в торговлеМолва14:26Курц назвал Россию важнейшим партнером АвстрииМосковский Комсомолец14:02Курц назвал запуск завода «Цемикс» в Башкирии сигналом экономического оздоровленияБашинформ13:53Канцлер Курц назвал Россию важнейшим торговым партнером АвстрииНациональная служба новостей13:56Курц упомянул пандемию в речи на открытии завода в БашкирииREGNUM13:45Канцлер Австрии Курц: Россия является одним из важнейших торговых партнеровРИА Новости13:37Курц призвал прикладывать усилия для скорейшего восстановления экономики после пандемииТАСС13:32Показать ещёОценить6Поделиться