РИА НовостиКанцлер Австрии Нехаммер заявил, что Вена приняла условия России о покупке газаВена приняла условия России по новой схеме оплаты газа, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.РИА НовостиНефтегазовая компания OMV открыла соответствующий счет в российском банке.ТАССВ Болгарии заявили, что для внутренних потребителей газа хватит на месяц, и уточнили, что Россия вернула платеж, сделанный в долларах.ТАССПольская энергетическая компания PGNiG же сочла решение России нарушением Ямальского контракта и намерена предъявить претензии.ТАССЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейDaily MoscowPiter.tvДума ТВЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаНародные новостиSolenka.infoCT newsЯмал-МедиаLife.ruТелеканал 360°Новые ИзвестияКомсомольская правдаОбзор газетВечерняя МоскваMOS.newsПетербургский дневникГлагоLVSE42.RUАктуальные НовостиПодробнее о событииАвстрия согласилась, Польша отказалась. Как Европа переходит на расчеты за газ в рубляхТАСС09:02Австрия приняла условия оплаты российского газа в рубляхТАСС03:34Самое цитируемоеКанцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рубляхРЕН ТВ03:19Австрия приняла условия России по новой схеме платы за газКоммерсантъ03:40Канцлер Нехаммер: Австрия приняла условия России по оплате газаRT на русском03:40Канцлер Австрии Нехаммер заявил о согласии Вены на условия России о покупке газа за рублиLenta.ru03:36Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Вена приняла условия России о покупке газаРИА Новости03:57Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что OMV приняла условия по оплате газа в рубляхПРАЙМ03:10Показать ещёОценить2,1KПоделиться