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Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Вена приняла условия России о покупке газа

Вена приняла условия России по новой схеме оплаты газа, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
РИА Новости
Нефтегазовая компания OMV открыла соответствующий счет в российском банке.
ТАСС
В Болгарии заявили, что для внутренних потребителей газа хватит на месяц, и уточнили, что Россия вернула платеж, сделанный в долларах.
ТАСС
Польская энергетическая компания PGNiG же сочла решение России нарушением Ямальского контракта и намерена предъявить претензии.
ТАСС

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Австрия согласилась, Польша отказалась. Как Европа переходит на расчеты за газ в рублях
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