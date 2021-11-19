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Канцлер Австрии Шелленберг: страна вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 с 1 февраля

Канцлер Австрии Александер Шелленберг сообщил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса.
РИА Новости
С 1 февраля 2022 года вакцинация от COVID-19 в Австрии станет обязательной.
Smotrim.ru
Общенациональный локдаун вводится с понедельника максимум на двадцать дней.
Эхо Москвы
Как сообщалось, с 15 ноября в Австрии действует локдаун для непривитых от COVID-19.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Канцлер Австрии Шалленберг: с 1 февраля 2022-го в стране вводится обязательная вакцинация
Lenta.ru04:41
В Австрии введут обязательную вакцинацию от COVID-19
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Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября
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В Австрии заявили о решении по обязательной вакцинации от COVID-19
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Власти Австрии планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса с 1-го февраля будущего года
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Австрия официально ввела карантин и обязала прививаться
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Канцлер Австрии Шелленберг: с 22 ноября в стране введут локдаун на 20 дней из-за COVID-19
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