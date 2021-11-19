В Кремле считают неприемлемой инициативу американских конгрессменов "не признавать" Владимира Путина президентом, если он решит баллотироваться на новый срок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании, дополняющие перечень источников формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пути выхода из миграционного кризиса найдены не были.