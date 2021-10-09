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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Себастьян Курц в субботу объявил об отставке с поста канцлера Австрии на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него.
РИА Новости
Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).
ТАСС
Позже прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений сообщила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц.
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3. Два года назад Курц уже уходил в отставку из-за скандала В мае 2019 года в Австрии разгорелся политический скандал.
Lenta.ru

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