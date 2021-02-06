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Интерфакс
Интерфакс

Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по «Северному потоку 2»

Австрия поддерживает позицию ФРГ по "Северному потоку 2", заявил канцлер республики Себастьян Курц.В источнике
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Курц заявил о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русском06:37

Курц поддержал позицию Германии по «Северному потоку — 2»

РИА Новости03:31

Канцлер Австрии попросил не связывать Nord Stream 2 с делом Навального

РБК05:23

Канцлер Австрии Курц высказался о Навальном и «Северном потоке-2»

Вести.Ru04:31

Австрия призвала не отказываться от «Северного потока-2» из-за Навального

Lenta.ru04:21

Канцлер Австрии призвал не увязывать «Северный поток - 2» с делом Навального

ТАСС03:56

Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по «Северному потоку 2»

Интерфакс05:54

Минюст заявил об «аморальности» требований экс-акционеров ЮКОСа

Требования бывших акционеров ЮКОСа являются незаконными и аморальными, заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин (курирует интересы России в международных и зарубежных судах), выступая на слушаниях в Верховном суде Нидерландов.
РБКвчера в 14:27

Берлин выделил около 21 миллиона евро на поддержку белорусской оппозиции

Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости10:35

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
РИА Новости12:45

На МКС готовятся к встрече первой частной космической миссии

Как рассказали представители компании Axiom Space, вскоре на Международную космическую станцию прибудет группа астронавтов, полет которых будет организован в рамках первой на сто процентов частной миссии.
Rusargument2 февраля в 23:03