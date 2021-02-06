Требования бывших акционеров ЮКОСа являются незаконными и аморальными, заявил заместитель министра юстиции Михаил Гальперин (курирует интересы России в международных и зарубежных судах), выступая на слушаниях в Верховном суде Нидерландов.
Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Белоруссии, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видеовыступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Пять человек погибли и трое пострадали в субботу при столкновении автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти Свердловской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Как рассказали представители компании Axiom Space, вскоре на Международную космическую станцию прибудет группа астронавтов, полет которых будет организован в рамках первой на сто процентов частной миссии.