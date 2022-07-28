"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — указали в ведомстве.
"Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от обязательств по отгрузкам 240 тыс. т пшеницы, которые должны были осуществить украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade, сообщает Reuters со ссылкой на источники.