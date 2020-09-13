Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen ID.3. В соцсетях предположили, что встречи глав автопроизводителей и взаимные тест-драйвы свидетельствуют о будущем сотрудничестве, но Дисс отметил, что сделок между компаниями не планируется.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило 13 сентября в 19:23 мск с Казанской улицы, д. 7. Здесь, на территории Российского государственного педагогического университета им. Герцена, расположен вентиляционный киоск шахты метрополитена.
Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в ходе голосования на губернаторских выборах набирает 68,97% голосов по итогам обработки 19,94% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте - Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 17,88% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома России.