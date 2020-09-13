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Газета.Ru
Газета.Ru

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса.В источнике
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РБК

Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны эпидемии коронавируса

РБК09:35
News.ru

Канцлер Курц: в Австрию пришла вторая волна пандемии

News.ru06:27
РИА Новости

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

РИА Новости07:12
RT на русском

Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

RT на русском07:07
Царьград

Австрия возвращает масочный режим: Курц напугал страну, объявив вторую волну COVID-19

Царьград08:23
Lenta.ru

Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса

Lenta.ru06:27
ТАСС

Канцлер Австрии заявил о начале второй волны пандемии в стране

ТАСС06:13

NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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Глава Volkswagen оценил Tesla Model Y после тест-драйва

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск протестировал электромобиль Volkswagen ID.3. В соцсетях предположили, что встречи глав автопроизводителей и взаимные тест-драйвы свидетельствуют о будущем сотрудничестве, но Дисс отметил, что сделок между компаниями не планируется.
ИА Красная Весна14:12

Метро Петербурга проветривают после пожара в ремонтируемой шахте

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило 13 сентября в 19:23 мск с Казанской улицы, д. 7. Здесь, на территории Российского государственного педагогического университета им. Герцена, расположен вентиляционный киоск шахты метрополитена.
REGNUM14:20

Врио главы Архангельской области Цыбульский набирает 68,97% голосов

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в ходе голосования на губернаторских выборах набирает 68,97% голосов по итогам обработки 19,94% протоколов участковых избирательных комиссий, на втором месте - Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 17,88% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома России.
ТАСС15:00