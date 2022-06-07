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Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Украина и Россия не просили о посредничестве в конфликте

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте.
Lenta.ru
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные используют гаубицы НАТО при обстреле приграничных районов России.
Комсомольская правда
«Было ясно, что ситуация очень серьезная», — подчеркнула Меркель, добавив, что внимательно наблюдала за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, поскольку «было ясно, что происходит что-то нехорошее».
Lenta.ru
1 июня бывшая глава правительства выступила с речью на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), впервые затронув тему военной операции на Украине публично.
ТАСС

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