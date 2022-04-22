РИА НовостиКанцлер ФРГ Шольц: эмбарго на поставки газа из России не остановит конфликт на УкраинеВыполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно и может привести к тяжелым последствиям для многих стран, заявил в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц.РИА НовостиГермания ранее неоднократно заявляла, что не сможет быстро отказаться от российского газа.РБКСогласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из РФ будет достигнута к лету 2024 года.ТАСС19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияRB НовостиНародные новостиPravda.RuREGNUMЦарьградРосбалтТК ЗвездаГЛАС.RUСоюзное ВечеЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаПолитика СегодняReadovka NewsНовые ИзвестияГазета.RuПодробнее о событииШольц заявил, что Германия не может себе позволить отказ от российского газаИнтерфакс06:10Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на поставки газа из России не остановит конфликт на УкраинеРИА Новости06:15Шольц назвал недопустимым эмбарго на российский газМосковский Комсомолец07:10Шольц назвал ошибкой несвоевременное финансирование строительства СПГ-терминаловТАСС07:34Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не остановит конфликт на УкраинеLenta.ru05:22Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не принесло бы быстрого мира на УкраинеГазета.Ru05:22Шольц усомнился в способности эмбарго на газ повлиять на действия РоссииРБК05:19Показать ещёОценить655Поделиться