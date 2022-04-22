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Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на поставки газа из России не остановит конфликт на Украине

Выполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно и может привести к тяжелым последствиям для многих стран, заявил в интервью журналу Spiegel
 канцлер Германии Олаф Шольц.
РИА Новости
Германия ранее неоднократно заявляла, что не сможет быстро отказаться от российского газа.
РБК
Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из РФ будет достигнута к лету 2024 года.
ТАСС
19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа.
Известия

Подробнее о событии

Шольц заявил, что Германия не может себе позволить отказ от российского газа
Интерфакс06:10
Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на поставки газа из России не остановит конфликт на Украине
РИА Новости06:15
Шольц назвал недопустимым эмбарго на российский газ
Московский Комсомолец07:10
Шольц назвал ошибкой несвоевременное финансирование строительства СПГ-терминалов
ТАСС07:34
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не остановит конфликт на Украине
Lenta.ru05:22
Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не принесло бы быстрого мира на Украине
Газета.Ru05:22
Шольц усомнился в способности эмбарго на газ повлиять на действия России
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