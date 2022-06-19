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Канцлер ФРГ Шольц назвал позицию Меркель к России политикой мирного сосуществования

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель по отношению к России.
Lenta.ru
Шольц подтвердил, что поддержал в 2008 году решение Меркель быть против вступления Украины в Североатлантический альянс.
ИА Новороссия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.
Взгляд.ру

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Шольц поддержал политику Меркель по отношению к России
Комсомольская правда03:21
Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Газета.Ru03:19
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России
РИА Новости02:16
Шольц высоко оценил политику Меркель в отношении России
ФАН03:03
Канцлер ФРГ Шольц назвал позицию Меркель к России политикой мирного сосуществования
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Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России
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