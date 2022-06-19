Lenta.ruКанцлер ФРГ Шольц назвал позицию Меркель к России политикой мирного сосуществованияКанцлер Германии Олаф Шольц оценил политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель по отношению к России.Lenta.ruШольц подтвердил, что поддержал в 2008 году решение Меркель быть против вступления Украины в Североатлантический альянс.ИА НовороссияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиБывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВФАНТелеканал 360°Solenka.infoПолитРоссияКомсомольская правдаПрофильГазета.RuПодробнее о событииШольц поддержал политику Меркель по отношению к РоссииКомсомольская правда03:21Шольц поддержал политику Меркель в отношении РоссииГазета.Ru03:19Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении РоссииРИА Новости02:16Шольц высоко оценил политику Меркель в отношении РоссииФАН03:03Канцлер ФРГ Шольц назвал позицию Меркель к России политикой мирного сосуществованияLenta.ru02:37Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении РоссииРЕН ТВ02:26Шольц отказался критиковать политику Меркель по отношению к РФREGNUM03:10Показать ещёОценить245Поделиться