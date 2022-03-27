Lenta.ruКанцлер ФРГ Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из РоссииГермания будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.Взгляд.руШольц напомнил, что не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны.ТАССЕврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца текущего года в связи с конфликтом на Украине.ТАССВице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.Взгляд.руЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMКомсомольская правдаИзвестияПрофильРЕН ТВRB НовостиЭкономика сегодняРосбалтПолитика СегодняПодробнее о событииШольц заявил, что резкий отказ от российских энергоресурсов отрицательно скажется на рынке труда ГерманииКомсомольская правда17:54Шольц выступил против резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РоссииТАССвчера в 16:54Самое цитируемоеКанцлер Германии Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на российские энергоресурсыLenta.ru18:52Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсовВзгляд.ру17:21Штольц заявил, что Германия будет сокращать зависимость от российских энергоресурсовМосковский Комсомолец17:15Шольц вновь выступил против поспешного эмбарго на импорт российских энергоресурсовГазета.Ru17:03Шольц заявил о росте трат из-за снижения зависимости от российского газаРБК17:24Показать ещёОценить100Поделиться