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Канцлер ФРГ Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Германия будет сокращать зависимость от энергоресурсов из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
Взгляд.ру
Шольц напомнил, что не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны.
ТАСС
Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца текущего года в связи с конфликтом на Украине.
ТАСС
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.
Взгляд.ру

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Шольц заявил, что резкий отказ от российских энергоресурсов отрицательно скажется на рынке труда Германии
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