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Канцлер ФРГ Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD заявил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от энергоресурсов из России, так как резкое эмбарго может негативно отразиться на рынке труда.
RT на русском
Решение Германии стать независимой от поставок энергоносителей из России будет означать более крупные траты в энергетическом секторе страны.
URA.Ru
Шольц напомнил, что не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны.
ТАСС
Отмечается, что вначале Европа откажется от российского газа.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Шольц заявил, что резкий отказ от российских энергоресурсов отрицательно скажется на рынке труда Германии
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Шольц выступил против резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России
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