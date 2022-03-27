Lenta.ruКанцлер ФРГ Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из РоссииКанцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD заявил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от энергоресурсов из России, так как резкое эмбарго может негативно отразиться на рынке труда.RT на русскомРешение Германии стать независимой от поставок энергоносителей из России будет означать более крупные траты в энергетическом секторе страны.URA.RuШольц напомнил, что не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны.ТАССОтмечается, что вначале Европа откажется от российского газа.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMКомсомольская правдаТелеканал 360°ПрофильРЕН ТВRB НовостиЭкономика сегодняВечерняя МоскваПолитика СегодняПодробнее о событииШольц заявил, что резкий отказ от российских энергоресурсов отрицательно скажется на рынке труда ГерманииКомсомольская правда17:54Шольц выступил против резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РоссииТАССвчера в 16:54Самое цитируемоеКанцлер Германии Шольц не планирует вводить резкое эмбарго на российские энергоресурсыLenta.ru18:52Шольц вновь выступил против поспешного эмбарго на импорт российских энергоресурсовГазета.Ru17:03Германия выступила против резкого отказа от российских энергоресурсовВзгляд.ру17:21Штольц заявил, что Германия будет сокращать зависимость от российских энергоресурсовМосковский Комсомолец17:15Шольц выступил против резкого отказа от российских энергоресурсовLife.ru17:31Показать ещёОценить107Поделиться