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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что страна полностью откажется от поставок газа из РФ к декабрю

Канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц заявил о планах страны полностью отказаться от поставок газа из России к декабрю 2022 года.
Lenta.ru
Канцлер отметил, что правительство страны приняло оперативные решения для устранения угрозы энергетического кризиса в предстоящий зимний период, включая запуск угольных электростанций.
Московский Комсомолец
Олаф Шольц, канцлер Германии: «Объем нового пакта помощи составляет 65 миллиардов евро. В общей сложности речь идет о 95 миллиардах евро, если посчитать вместе с двумя первыми пакетами помощи».
НТВ
По словам Шольца, Россия перестала быть надежным поставщиком энергоносителей, потому что "больше не выполняет свои контрактные обязательства".
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Шольц заявил, что Германия полностью откажется от поставок газа из России
Царьград13:18
Шольц: Россия нарушает контракты по газовым поставкам, к их остановке в ФРГ готовились с декабря
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