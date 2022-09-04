Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в апреле—июле, когда положение Вооруженных сил Украины было «очень-очень» тяжелым, он скрывал это, пишет «Страна.ua» в Telegram.
Телеведущему и блогеру Юрию Пронько стоило большого труда не выйти за рамки литературного русского языка, комментируя клип Александра Гудкова «Я узкий», который шоумен записал, пародируя певца SHAMAN с песней «Я русский».
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.