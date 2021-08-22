РИА НовостиКанцлер Германии Меркель заявила украинскому журналисту, что не стремится угодить РоссииКанцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, которые касались диалога с участием Москвы и Берлина.Газета.RuМинистр энергетики Петер Альтмайер будет представлять Германию на форуме "Крымская платформа" вместо главы МИД Хайко Мааса.ТАССХотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".РИА НовостиБерлин будет представлять министр энергетики.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьФАНФАНТелеканал 360°Life.ruЭкономика сегодняИзвестияГазета.RuDiscover24Народные новостиОбщественная служба новостейРЕН ТВREGNUMЦарьградИА Красная ВеснаКрымPRESSПодробнее о событииКанцлер Меркель ответила журналисту, что не стремится угодить РоссииLenta.ruвчера в 12:44Меркель ответила на обвинения в желании угодить РоссииИзвестиявчера в 13:08Канцлер Германии Меркель заявила украинскому журналисту, что не стремится угодить РоссииРИА Новостивчера в 10:44Меркель отреагировала на слова журналиста, обвинившего ее в стремлении угодить РФГазета.Ruвчера в 11:41Меркель сообщила, кто будет представлять ФРГ на форуме «Крымская платформа»REGNUMвчера в 09:51Меркель: на «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИД будет министр энергетикиТАССвчера в 09:25Главу МИД Германии на «Крымской платформе» заменит министр энергетикиИА Красная Веснавчера в 10:58Показать ещёОценить149Поделиться