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Канцлер Германии Меркель заявила украинскому журналисту, что не стремится угодить России

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, которые касались диалога с участием Москвы и Берлина.
Газета.Ru
Министр энергетики Петер Альтмайер будет представлять Германию на форуме "Крымская платформа" вместо главы МИД Хайко Мааса.
ТАСС
Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости
Берлин будет представлять министр энергетики.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Канцлер Меркель ответила журналисту, что не стремится угодить России
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Канцлер Германии Меркель заявила украинскому журналисту, что не стремится угодить России
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Меркель: на «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИД будет министр энергетики
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