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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости принять в ЕС Украину и Молдавию

Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и, возможно, Грузия должны присоединиться к Евросоюзу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
РБК
В своей речи «Европа — наше будущее» политик заявил о необходимости «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения».
Lenta.ru
Сегодня немецкий канцлер также озвучил планы по созданию единой системы ПВО в европейских странах.
РЕН ТВ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам».
Ведомости

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Шольц: Украина должна стать частью ЕС
Взгляд.ру07:24
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