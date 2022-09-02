Будьте в Плюсе

Канцлер Германии Шольц выступил за продолжение переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
РБК
Трансляция встречи политика с жителями Эссена велась
 на сайте Welt.
РИА Новости
В пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине.
Говорит Москва
В тоже время Шольц считает санкции со стороны Запада против России эффективными и правильными.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с Путиным
Комсомольская правдавчера в 14:21
Шольц заявил о планах продолжить переговоры с Путиным
Известиявчера в 14:44
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах продолжить переговоры с Путиным
URA.Ruвчера в 14:41
Канцлер Германии Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным
РИА Новости00:42
Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным
Lenta.ruвчера в 14:20
Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным
Газета.Ruвчера в 14:15
Шольц заявил, что собирается продолжать переговоры с Путиным
ТАССвчера в 14:01

Интересное

Гросси заявил, что здания Запорожской АЭС повреждены обстрелами

Здания Запорожской атомной электростанции были повреждены в результате обстрелов, сообщил глава Международного атомного агентства Рафаэль Гросси.
РБК04:48

Премьер Украины Шмыгаль призвал запретить выдачу туристических и учебных виз россиянам

Разделить россиян «на хороших и плохих» не получится, российскому обществу необходим «холодный душ» в виде прекращения выдачи туристических и учебных виз, заявил в интервью dpa премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
РБК05:10

Посольство России заявило о попытке Госдепа «очернить» Симоньян

Госдепартамент США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявило посольство России в ответ на публикацию американского ведомства о главном редакторе RT как о пропагандистке Кремля, следует из поста в Telegram.
РБК01:44

В Екатеринбурге десятиклассница пришла на праздничную линейку в День знаний в нижнем белье

В школу №92 в районе Кольцово в Екатеринбурге одна из учениц пришла на линейку в честь Дня знаний в нижнем белье. Об этом сообщает E1.ru.
Lenta.ru03:27

Шойгу: взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе, взяты Пески

Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
РИА Новости05:04

American Conservative: Запад попал в свою же экономическую ловушку для Путина

Издание The American Conservative заявило, что Запад попал в экономическую ловушку, которую сам поставил для президента России Владимира Путина.
RT на русском04:50

Экс-премьер Италии Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Путина и Байдена

Бывший премьер-министр Италии в ролике в соцсети TikTok рассказал анекдот про себя, президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и папу римского, пишет итальянская газета Il giornale.
РИА Новости03:43

Рогов заявил о попытке Киева внедрить шпионов в отправившуюся на ЗАЭС миссию МАГАТЭ

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти попытались внедрить своих шпионов в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая побывала на Запорожской АЭС.
RT на русском03:43

Соловьев призвал Пугачеву раскрыть источники дохода с 1990 года

Непростые отношения между певицей Аллой Пугачевой и телеведущим Владимиром Соловьевым повлекли словесные перепалки, во время одной из которых журналист призвал певицу раскрыть источники ее доходов с 1990 года.
Взгляд.ру04:59

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на источники в банках и собеседника на платежном рынке.
Интерфакс02:54