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Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не отменят без согласия с Киевом

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF оценил возможность отмены антироссийских санкций.
Lenta.ru
"Без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции, - заявил политик. - Президент Путин должен договориться с Украиной".
Комсомольская правда
Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в сфере обороны, но не станет поступать необдуманно, отметил канцлер.
URA.Ru
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Канцлер ФРГ Шольц высказался об условиях снятия санкций с России
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Шольц: без договоренности РФ о мире с Украиной снятия санкций не будет
Национальная служба новостей13:28
Шольц: санкции против России не отменят без договоренности Москвы и Киева
Коммерсантъ14:29
Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не отменят без согласия с Киевом
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