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Канцлер Шольц: антироссийские санкции не отменят после окончания конфликта на Украине

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
РИА Новости
Антироссийские санкции не будут отменены сразу после завершения конфликта на Украине.
Lenta.ru
По словам Шольца, Москва должна понять, что ей следует вести диалог с Киевом, договориться с ним «о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины».
REGNUM
По словам главы немецкого правительства, для отмены ограничений, введенных против России потребуется нормализация ситуации на украинской территории.
Lenta.ru

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Канцлер Шольц: антироссийские санкции не отменят после окончания конфликта на Украине
РИА Новости13:31
Шольц: санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине
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Шольц: антироссийские санкции не отменят сразу после прекращения боевых действий на Украине
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Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены после прекращения военных действий на Украине
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