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Шольц назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 июля назвал «социальной взрывчаткой» повышение цен на отопление в Германии.
Известия
В частности, соответствующие меры будут приняты в отношении импортирующего газ из РФ концерна Uniper, столкнувшегося с серьезными финансовыми проблемами.
Российская газета
Известно, что вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ.
Известия
Власти Германии привели в действие план по защите энергобезопасности страны.
РЕН ТВ

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Шольц предупредил о «социальной взрывчатке» в Германии
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Шольц: повышение цен на отопление в Германии — это социальная взрывчатка
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