"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи с депутатами парламента Каракалпакстана (северо-запад Узбекистана) и активом республики в воскресенье сказал, что среди мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов есть жертвы, сообщает пресс-служба главы государства.