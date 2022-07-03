"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики", — говорится в пресс-релизе ведомства.