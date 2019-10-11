Давайте сегодня все перейдем к тренировке. Давайте поддержим сборную России – поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову. Тем, кто вчера устроил невероятный праздник.

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