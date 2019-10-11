Футбол
REGNUMКанделаки назвала Азмуна игроком сборной России
Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России. Об этом сообщается на странице в Twitter журналиста Максима Алланазарова.
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Давайте сегодня все перейдем к тренировке. Давайте поддержим сборную России – поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову. Тем, кто вчера устроил невероятный праздник.
— Тина Канделаки, грузинская журналисткаSM News 07:30
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